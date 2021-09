No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Kirma Services es una de las empresas de publicidad que contrató en forma directa el exministro de Turismo Germán Cardoso cuando estaba en el cargo. Cardoso asegura que esta empresa tenía representantes en Uruguay, aunque una investigación de Búsqueda reveló que esto no es así, y de hecho ni siquiera tiene una oficina en el país. Pero para algunos expertos en empresas fantasmas, esto no necesariamente quiere decir que se trata de una fachada para actividades ilegales. “Es cierto que, por lo que sabemos hasta ahora, es una empresa bastante opaca, porque no se sabe muy bien qué hace, ni quién la representa ni en qué países opera. De todas maneras, tampoco es que tengan un estudio en Ciudad Vieja. Para una empresa de estas características, eso sería la confirmación de que es usada para lavar dinero del narcotráfico o evadir impuestos”, explicó un especialista en evasión fiscal.

Otro experto en el tema consideró que es “lógico” que la gente desconfíe cuando se entera de que la supuesta oficina de Kirma Services es un cowork en donde no hay ningún ser humano. De todas maneras, opinó: “Hay más riesgos de que una empresa internacional sea turbia si tiene una dirección en Uruguay que si no la tiene. Personalmente, confiaría más en una empresa que se maneje desde el celular del dueño que una que aparezca domiciliada en Ciudad Vieja. Con la que se maneja desde el celular por lo menos te queda la esperanza de que sea algún emprendimiento pobre pero honrado”.