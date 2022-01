No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Poder Judicial (PJ) está “infiltrado” por militantes de izquierda, la Fiscalía General de la Nación es “un problema” y la Universidad de la República es “una usina de adoctrinamiento”. Estos son algunos de los conceptos que vertió la senadora nacionalista Graciela Bianchi durante un encuentro vía Twitter con usuarios afines a la coalición de gobierno. Desde el Frente Amplio y varias gremiales de judiciales criticaron estos dichos, pero Bianchi rechazó los cuestionamientos. “Que quede bien claro: reafirmo y confirmo en todos sus términos las cosas que dije en ese encuentro, ya que las escuché con total claridad dentro de mi cabeza. Y las voces en mi cabeza, al final, siempre terminan teniendo razón”, declaró la senadora.

Bianchi dijo que tiene “plena confianza en estas voces, ya que las conozco desde hace tiempo y sé que no son intolerantes, como mucha gente piensa, sino que están siempre abiertas a las ideas divergentes y dispuestas a cambiar de opinión. Cuando yo era joven las voces me decían cosas de izquierda y yo las repetía. Después, en cierto momento, se dividieron y empezaron a discutir entre sí. Algunas decían cosas de izquierda y otras decían cosas de derecha. Finalmente, las primeras se convencieron de que no tenían razón y también se volvieron de derecha”.

La legisladora reconoció que “a veces es un poco complicado concentrarse con todas esas voces sonando en mi cabeza”, aunque descartó que esto sea un impedimento para ejercer la presidencia de la República en caso de que sea necesario.