El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una prórroga solicitada por el empresario italiano Giuseppe Cipriani, quien debía firmar hoy el contrato para la construcción del nuevo Hotel San Rafael. Si bien la posición oficial del gobierno es que el proyecto sigue en pie y simplemente se retrasó debido a la pandemia, varias fuentes reconocieron que ya se están manejando otras opciones. “No es que estemos dando por muerto el proyecto de Cipriani, pero la verdad es que hay que empezar a pensar en un plan B. Por ahora, el que más nos viene gustando es reconstruir el viejo hotel San Rafael con los escombros que quedaron tras su demolición. Ojo, no va a ser un trabajo fácil, porque seguramente se perdieron muchos trozos del edificio o directamente no es posible ensamblarlos. Pero entre tener el hotel pronto en tres años y no tenerlo pronto nunca, me quedo con la primera opción”, reconoció una fuente del Ministerio de Turismo.

Desde la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura consideraron que se trata de un proyecto “interesante”, aunque advirtieron que a nivel estético y paisajístico “es bastante arriesgado”. De todas maneras estimaron que “comparado con el adefesio que nos quería enchufar Cipriani, un hotel reconstruido en base a escombros más o menos ensamblados puede ser un verdadero avance. O sea, va a ser una obra horrible, pero por lo menos se va a ver menos, porque sería más bajita”.