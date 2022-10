El viernes 14, el Ministerio de Medio Ambiente aplicó una multa a UPM por el manejo irregular de los efluentes de un vivero que posee a orillas del arroyo Santana, en Paysandú. El establecimiento estuvo vertiendo sustancias contaminantes en este arroyo, por lo que deberá pagar cerca de un millón de pesos. Desde UPM manifestaron su disposición a hacerse cargo de la multa, aunque advirtieron al gobierno que les generaría “serios problemas” que no le permitan pagar con tarjeta de débito. Una fuente de UPM explicó: “Hacer un giro solamente por un millón de pesos no nos conviene, porque gastaríamos más en lo que nos cuesta el proceso burocrático que en la multa en sí. Lo que nos vendría mejor es que uno de nuestros ejecutivos vaya al ministerio con su tarjeta de débito y pague ahí mismo. Si en el ministerio no tienen POS, vamos a ver qué hacemos. A lo mejor tenemos que recusar la multa”.

En 2018 UPM había recibido una multa de 640.000 pesos por haber superado el tope de vertidos de ciertas sustancias al río Uruguay. “Entre esa multa de 2018 y la de 2022, nos vamos a fundir”, comentó, entre risas, la fuente consultada.