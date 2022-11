El director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, anunció su intención de ser precandidato por el Partido Colorado en las próximas elecciones. El jerarca define su sector como de “centroizquierda”, “renovador” y alejado de “las viejas estructuras”. En el resto del PC consideraron que esta candidatura le puede hacer bien al partido, aunque reclamaron “ciertos recaudos”. “Eso de tener todo el tiempo dirigentes que se presentan como la renovación del partido pero que después desaparecen y siguen dedicándose a lo que sea que hacían antes de que les viniera el berretín de meterse en la política no nos está haciendo nada bien. Por eso, vamos a pedir un depósito en garantía”, explicó una fuente colorada. Mediante este mecanismo, todos quienes se presenten usando términos como “la sangre nueva”, “el aire renovador” o “el recambio” deberán depositar una suma de dinero. “Ojo que este depósito no se va a perder si les va mal. Solamente lo van a perder si se borran después de un par de añitos. Si siguen por lo menos diez años en política y no se van del partido, recuperan el dinero depositado y ahí sí pueden volver a su vida normal”.

El sentir colorado: “A esta altura, yo creo que si viene alguien y se presenta como un conservador de derecha que por lo menos es más joven que [Julio María] Sanguinetti, yo compro”. Militante colorado algo desanimado.