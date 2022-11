Aún no se ha confirmado quién será el frenteamplista que ocupará este cargo el año que viene. Tras varios meses en los que Yamandú Orsi y Carolina Cosse se disputaron este lugar, el intendente canario dio su apoyo a su par montevideana, que de todos modos dijo que el tema no está entre sus preocupaciones. Andrés Lima, mientras tanto, mantiene su postura de que, si no hay acuerdo, él está dispuesto a asumir el cargo. En las últimas horas se conoció un nuevo candidato a ser el nuevo presidente del Congreso de Intendentes: Mario Bergara.

“Sé que tanto Yamandú como Carolina y Andrés son compañeros muy valiosos y que podrían hacer una gran gestión, pero yo también siento que podría aportar algo. Estoy dispuesto a dar la batalla”, afirmó el senador frenteamplista en una entrevista radial. Cuando se le preguntó qué chances cree tener de llegar al puesto, Bergara reconoció que “los otros tres compañeros parece que picaron en punta, y supongo que el hecho de que ellos sean intendentes y yo no les juega a su favor. Pero yo no vengo acá a ser furgón de cola, yo quiero ser protagonista, así que mi intención de ocupar la presidencia del Congreso de Intendentes sigue intacta”.