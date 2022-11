Hacía varias décadas que Uruguay no asistía a un mundial con la intención expresa de coronarse campeón. Seguramente por eso el empate a cero contra Corea del Sur en un partido más bien pobre y en el que Uruguay no jugó bien resultó una decepción para muchos hinchas. Según una encuesta realizada tras su finalización, 55% de los uruguayos cree que Tabárez debería renunciar. Uno de los responsables del sondeo explicó que “cuando se les preguntó a los entrevistados cuál fue la causa de la derrota, las respuestas más frecuentes fueron la demora de Tabárez en hacer los cambios, la falta de vocación ofensiva de la propuesta táctica y la tendencia del técnico a incluir siempre a los mismos jugadores por más que no estén en su mejor nivel”.

Lo único que sorprendió positivamente a los hinchas fue la inclusión de una cara nueva como Facundo Pelistri, aunque muchos de ellos se quejaron por “la testarudez de Tabárez, que, a pesar de que era obvio que el experimento no estaba funcionando, se negó a hacer el cambio”.