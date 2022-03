Durante la transmisión televisiva del partido de ayer entre Uruguay y Perú se registraron algunos silencios que desconcertaron a quienes estaban siguiendo la transmisión. La principal característica de estos silencios es que se producían luego de las preguntas que suele hacerse el comentarista Juan Carlos Scelza. Luego de varias consultas en las redes sociales, el periodista divulgó un comunicado explicando la situación. “Luego de varias situaciones complejas que se vivieron en mi interior y tras un enojo conmigo mismo que colmó mi paciencia, he decidido no contestar más las preguntas que me hago. Que quede claro que esta no es una medida contra la afición sino contra mí mismo”, reza el texto.

En la interna de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) existen visiones encontradas sobre la decisión de Scelza. “Creo que no contestar las preguntas de un periodista, aun cuando sea él mismo quien las formula, es una falta de respeto”, declaró un dirigente de la gremial. “Más allá de que la costumbre de este señor es bastante rara, creo que no contestarse es un derecho”, afirmó otro dirigente de APU.

Las preguntas que quedaron sin respuesta: “¿Esto quiere decir que ya somos campeones mundiales?”. “¿Se podría haber jugado mejor?”. “¿Fue justo el gol de Uruguay?”.