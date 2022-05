El senador frenteamplista Alejandro Sánchez había dicho el martes que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, debería renunciar si el gobierno no le saca el IVA a 19 productos de primera necesidad, tal como solicitó la Cámara de Senadores en una minuta votada por unanimidad. Ayer, Arbeleche fue enfática al afirmar que no tiene planeado presentar la renuncia. “Más allá de que el gobierno baje o no baje el IVA, yo no voy a renunciar. Que renuncie Isaac Alfie, que es el que toma las decisiones. Lo mío es hacer conferencias de prensa y participar cada tanto en algún encuentro internacional”.

La ministra aseguró que este gobierno “no es como el de José Mujica, en el que habían prácticamente dos ministerios de economía. El real, por un lado, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por el otro. Acá el ministerio es uno solo, y se llama Oficina de Planeamiento y Presupuesto”.

Fuentes de este organismo descartaron la posibilidad de que Alfie renuncie si el gobierno no baja el IVA a los productos de la canasta básica. “En todo caso lo que puede pasar es que renuncie si lo baja. Ahí sí que arde Troya. Pero si no se toca el IVA va a estar todo bien”.