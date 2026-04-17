La relación entre Donald Trump y Giorgia Meloni venía deteriorándose desde hace meses a raíz de la negativa de esta de darle apoyo militar a Israel, pero los ataques del presidente estadounidense al papa Pío XXI agravaron las diferencias. Trump dijo sentirse “decepcionado” con Meloni, ya que la consideraba “una mujer valiente”. “Esto es lo que pasa cuando se deja entrar a mujeres en la ultraderecha global. Debo ser honesto y reconocer que me equivoqué. Es una prueba de que la izquierda woke tiene una extraordinaria capacidad de infiltración. Se infiltraron en mi cerebro y me convencieron de que una mujer podía llegar a desarrollar una función tan importante como encabezar un giro hacia la ultraderecha en Europa. Fui demasiado ingenuo”.

El mandatario aseguró que “nunca más” volverá a confiar en una mujer. “Por más que diga que odia a las feministas, que quiere expulsar a todos los inmigrantes de su país y que tiene la firme intención de cerrar todas las universidades, no va a recibir mi apoyo”.