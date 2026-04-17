Finalmente, y tras un triunfo por 3 a 0 ante Venezuela, los celestes lograron clasificar al Mundial sub 17 que se realizará en noviembre en Qatar. Uruguay no había logrado meterse entre los cuatro primeros durante la fase de grupo, por lo que tuvo que ir a un repechaje. Un exjugador celeste confesó haberse “emocionado mucho” con la clasificación. “Lo de estos pibes realmente me tocó el corazón, porque demuestran que las más ricas tradiciones de nuestro fútbol, como ir a los mundiales gracias a un repechaje, se mantienen vivas en los más jóvenes”. Este jugador consideró que acceder a un mundial sin tener que ir a una repesca, tal como ocurrió con la selección mayor en las últimas tres eliminatorias, “hace que los jugadores se achanchen, se queden sin rebeldía”. “Uruguay jamás puede enfrentar un mundial con la cabeza en alto. Tenemos que llegar con vergüenza, con rabia, con ganas de arruinarles la fiesta a los prolijitos que clasifican jugando bien y logrando puntajes casi perfectos. Si no, no es Uruguay”.

La palabra de Bielsa: “Estoy muy satisfecho con estos adolescentes. No veo la hora de que lleguen a la selección mayor para tratarlos con desdén y frialdad”. Marcelo Bielsa, técnico con escasas habilidades sociales.