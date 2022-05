No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los destrozos que causó la hinchada de Nacional tras la derrota contra Estudiantes de La Plata en esta ciudad le costaron caro al club, que deberá indemnizar al club argentino. Pero, además, el gobierno de la provincia de Buenos Aires prohibió a los hinchas de Nacional ir a ver partidos allí durante los próximos dos años. “La verdad es que es una sanción que nos duele mucho, porque nos privaría de ver partidos como el que le dimos vuelta a Vélez allá. Pero, por otro lado, nos dio una idea muy buena. Vamos a hablar con la Intendencia de Montevideo para que tampoco nos permita ir a ver partidos que se jueguen en la capital, que es la única manera de parar un poco el sufrimiento”, anunció uno de los referentes de la hinchada tricolor. “Alguna gente dirá: ‘¿pero por qué no dejan de ir y listo?’. El tema es que uno, como hincha, no puede dejar de ir, por más que se sufra. La única manera de no ir es si te lo prohíben. Es como el alcohol o las drogas. Vos sabés que te hace daño, pero igual lo hacés. La única manera de estar a salvo es que directamente te resulte imposible exponerte”.