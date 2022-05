La primera gran crisis que atraviesa el mercado de las criptomonedas, que llevó a caídas abruptas en la cotización de Bitcoin y de Ethereum, entre muchas otras, causó pérdidas millonarias entre inversores de todo el mundo. Pero según un artículo publicado en The Wall Street Journal, muchos de estos inversores aún no cayeron en la cuenta de que perdieron prácticamente todo lo que habían invertido. “Estas dos semanas me fue muy mal. Antes tenía cinco millones de dólares y ahora tengo sólo cinco dólares. Pero por suerte me quedan dos vidas, así que tengo oportunidades para redimirme”, declaró uno de los inversores consultados por el periódico.

Según el artículo, el hecho de que las criptomonedas tengan un funcionamiento autónomo dentro del ciberespacio hace que muchas de las personas que invierten “pierdan la noción de la realidad”.

Otro inversor consultado para el artículo reconoció que “esto de las criptomonedas al principio me había entusiasmado bastante, pero después fui perdiendo el interés porque los gráficos me resultaban un poco aburridos. De todas maneras, voy a jugarme las dos vidas que me quedan porque ya las compré. Después veo si vale la pena seguir o me cambio al Minecraft”.