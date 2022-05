Los movimientos que planea hacer Rusia tras la invasión a Ucrania son un misterio para todo el mundo, y obviamente dependen del resultado de la operación que está en marcha en Europa del Este. De todas maneras, Vladimir Putin descartó categóricamente que vaya a emprender un ataque militar a Estados Unidos en el futuro. “Sería una locura. No es que a Rusia le falten motivos para hacerlo, y mucho menos que se acobarde. Pero sería un gasto de recursos absolutamente imperdonable desde el punto de vista económico y logístico-militar”, declaró el mandatario en una conferencia de prensa. “Gastar dinero en armas para dispararles a personas que ya se disparan entre sí gastando su propio dinero sería un despropósito”, agregó Putin.

Con respecto a las acciones no militares del gobierno ruso para acelerar la decadencia de Estados Unidos, el presidente explicó que estas “se van a seguir desarrollando, pero a un ritmo menor, ya que son cada vez menos necesarias”, y citó el caso de la inversión de su gobierno en “granjas de trolls”. “Cuando Elon Musk concrete la compra de Twitter, las granjas ya no van a ser necesarias”. “No hay que pelear batallas que uno no puede ganar, pero tampoco pelear batallas ganadas”, reflexionó el mandatario.