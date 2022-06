Tras varias idas y vueltas, finalmente se confirmó que la selección uruguaya jugará un partido de despedida frente a su público el sábado en el estadio Centenario. El rival será la selección de Panamá. Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) explicaron que los panameños no vendrán con su selección mayor. “Ellos tienen un partido muy importante contra Martinica, por un torneo oficial, así que van a mandar a unos muchachos más jóvenes. Concretamente es un combinado de la liga panameña de baby fútbol”. En la AUF reconocen que se trata de una elección “que tiene su costado riesgoso, porque Uruguay tiene algunos jugadores que ya tienen sus años, y al enfrentarse con jugadores tan jóvenes, cuyo promedio de edad anda por los diez años, pueden pasarla mal”. De todas maneras, un neutral reconoció que se llegó a “una especie de acuerdo tácito mediante el cual los panameños no van a hacer correr demasiado a Cavani, Cáceres y Godín, y a cambio los uruguayos no les van a pegar muy duro. Obviamente ellos no quieren que sus promesas infantiles vean truncadas sus carreras por alguna lesión”.

La convocatoria a los jugadores panameños: “Nos faltan cinco jugadores para el sábado. ¿Alguien se anota? Después los invitamos con un helado”.