La noticia de que Daniel Salinas fue propuesto por el gobierno para presidir la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no cayó bien en la interna de Cabildo Abierto (CA). Las principales críticas provienen del sector militar del partido. “No puede ser que alguien de nuestro partido llegue a una presidencia mediante una elección. Eso nos deja muy mal parados. Lo correcto para un cabildante que se precie de tal sería que llegue mediante un golpe de estado. No sabemos si eso es posible en la OPS, pero si no lo es, bueno, entonces que siga en el Ministerio de Salud Pública”, declaró un militar retirado y dirigente de CA.

Para muchos dirigentes del sector militar, una elección de Salinas al frente del organismo multilateral sería “la confirmación de que no se puede confiar en civiles”. “Ellos son así, parece que estuvieran de acuerdo con nosotros, y hasta a veces da la impresión de que que nos apoyaran. Pero ni bien nos distraemos un poco ya se ponen a hacer mariconeadas. Porque todo eso de las elecciones y los cargos no son otra cosa que mariconeadas. ¿La guerra contra el coronavirus? ¿La batalla contra el dengue? ¡Por favor! Si no dispara un sólo tiro, no es guerra, ni batalla, ni siquiera pelea”, declaró otro dirigente de CA.