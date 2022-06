La relación entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio no está pasando por un buen momento. En el oficialismo consideran que el partido opositor se ha dedicado a poner “palos en la rueda” al gobierno y lo acusan de falta de “lealtad institucional”. Es por esto que representantes de los partidos que integran la coalición llegaron a un acuerdo para reclamar que el ejercicio de la oposición quede en sus manos. “Esta oposición del Frente Amplio es muy dañina para el país. Son resentidos, envidiosos, apátridas, y encima están manejados por el PIT-CNT. Es un partido que no puede ejercer la oposición, porque no es capaz de hacerlo como corresponde”, opinó un integrante del Honorable Directorio del Partido Nacional.

Un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado explicó por su parte que, de prosperar la propuesta del oficialismo, “se crearía una especie de gabinete en las sombras, pero que no estaría integrado por frenteamplistas, porque eso claramente sería muy perjudicial para el país, sino por gente de los partidos de la coalición. En definitiva, la gente nos votó a nosotros, no a ellos”.