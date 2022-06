El 27 de junio de 1973 las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado que inauguró una dictadura de 11 años. A 49 años del suceso, varios actores del sistema político reflexionaron sobre el tema. Uno de ellos fue el dos veces expresidente Julio María Sanguinetti, quien desde una columna del Correo de los Viernes reclamó “no olvidar” el golpe del 73. “Nuestra condición de colorados nos vuelve especialmente sensibles ante aquel atentado contra la democracia, ya que pertenecía al Partido Colorado el presidente derrocado por los militares. Es casi una obligación moral recordar todos los años el aniversario de la fecha en que Juan María Bordaberry fue expulsado por los militares”.

El expresidente recordó que, tras el golpe, “los golpistas colocaron en la presidencia a un oscuro personaje sin filiación política alguna, demostrando el profundo desprecio que sentían por la institucionalidad democrática”.

Sanguinetti consideró, de todas maneras, que “el recuerdo y la evocación de la historia no nos puede llevar a tener los ojos en la nuca. No podemos estancarnos en el pasado. ¿Para qué dar más detalles del siniestro civil que se prestó para fungir como primer presidente del gobierno de facto? No vale la pena siquiera recordar su nombre”.