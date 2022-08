Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo serán interpelados el lunes por el senador Mario Bergara, por el pasaporte que se le entregó al narco uruguayo Sebastián Marset. En el oficialismo consideran que haber otorgado el documento fue “un escándalo”, porque había elementos suficientes para negar la petición. Si bien hasta ahora la versión oficial es que se le entregó el documento porque no había impedimento legal, a nivel extraoficial se supo que la situación es bastante más compleja. “La verdad es que el tipo nos amenazó. Y como no era cualquier persona, sino alguien con muchas conexiones, cedimos a las amenazas. Concretamente él nos amenazó con denunciarnos en Twitter si seguíamos demorando en darle el pasaporte. Imaginate, un tipo como él, con contactos en el mundo de la farándula, te llega a escrachar en Twitter y consigue que lo retuiteen decenas de famosos. Era un suicidio no darle el pasaporte”, confesó una fuente del gobierno.

La fuente consultada comparó la situación con la amenaza de un juicio al Estado uruguayo por parte de Katoen Natie. “Cuando alguien viene y te amenaza, vos no te ponés a evaluar si la amenaza tiene sustento o no”.