A pesar de que el precio de paridad de importación (PPI) se presentó como una especie de fórmula definitiva para determinar el costo de los combustibles, en los hechos se aplicó en forma bastante irregular. Ahora el senador del Partido Nacional Sergio Botana propuso un nuevo cambio para fijar los precios: un fondo de estabilización de los precios del combustible. Desde el equipo económico consideraron que se trata de un idea “muy interesante”, siempre y cuando “el diseño del instrumento permita que se aplique o no según pasen algunas cosas u otras, o que simplemente se aplique o deje de aplicar si no pasa nada, o cualquier otra combinación de las variables anteriormente mencionadas y también las no mencionadas”.

En el gobierno creen que el fondo de estabilización “no puede poner en riesgo todo lo que se avanzó en materia de credibilidad con la instauración de la fórmula del PPI. Por eso, tiene que ser un instrumento flexible que permita hacer algunas cosas, o varias, o todas o ninguna, sin depender de los caprichos de los gobernantes de turno, sino de sus decisiones tomadas en forma arbitraria y antojadiza”.