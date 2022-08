Precedida por varios años de expectativa, HBO estrenó ayer la precuela de Game of Thrones. Se trata de House of the Dragon, que cuenta la historia de la familia Targaryen trescientos años antes de los acontecimientos retratados en la serie original. Si bien aún no se conocieron oficialmente los datos acerca de la cantidad de espectadores que siguieron el estreno de la serie, House of the Dragon ya batió un récord: se trata de la serie que dejó de entenderse más rápidamente en toda la historia. “Es increíble, pero HBO lo logró; se dio a conocer solamente el primer capítulo y ya no se entiende absolutamente nada”, escribió un crítico de la revista Entertainment Weekly. Una colega de Variety escribió por su parte que “los creadores de House of The Dragon lograron superar a sus pares de Game of Thrones. Mientras que a los segundos les llevó varias decenas de capítulos transformar una historia compleja en una incomprensible para el 99.99% de los espectadores, los primeros lo lograron en sólo una hora. Si se mantiene esta tendencia, y teniendo en cuenta la enorme cantidad de series que se pueden hacer en base al universo creado por George RR Martin, es probable que antes del año 2030 tengamos la primera serie de la historia que no se entiende desde el título”.

La cifra: 56% de los liceales estadounidenses creen que Daenerys Targaryen fue contemporánea de Enrique V.