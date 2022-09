El tono de los debates en el ambiente político y también en el terreno de la opinión pública es un tema que se analiza desde hace un buen tiempo, pero cobró especial relevancia esta semana a raíz de una reunión entre representantes de los principales partidos políticos. La senadora nacionalista Graciela Bianchi se refirió ayer a este tema en una entrevista radial. “A mí me preocupa mucho que se puedan repetir cosas que pasan en la región. Si seguimos así, Uruguay puede terminar como Argentina, es decir, lleno de políticos tibios y con miedo a la confrontación, con un debate público aburrido, intrascendente, en donde nadie se anima a decir las cosas de frente por miedo a herir a alguien. Yo no quiero esa existencia mediocre para mi país”.

La senadora consideró que “cobardes y timoratos hay en todos los partidos”, aunque reconoció que los que más la hacen enojar “son los de mi propio partido, que en lugar de apoyarme en mi lucha, como hace Sebastián da Silva, me tiran para atrás y no me retuitean. Es como si tuvieran vergüenza de mí”.