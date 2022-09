La renuncia del número tres del Ministerio del Interior, Luis Calabria, luego de que se conociera que se atendió en el Hospital Policial, fue celebrada por varias figuras nacionalistas. El actual titular de la cartera, Luis Alberto Heber, declaró: “Para mí es un ejemplo de comportamiento en la función pública y alguien a imitar”. Tras conocer estas declaraciones, el presidente Luis Lacalle Pou llamó de urgencia a su ministro para pedirle encarecidamente “que no se precipite”. “Obviamente que estamos pasando por un momento complicado en materia de seguridad, pero tampoco es para que te vayas”, le dijo el mandatario a Heber. “En todo caso, aguantá unos días. Si te vas en un momento en que la oposición está pidiendo tu cabeza, se va a ver como un gesto de debilidad del gobierno. Lo mejor sería que renunciaras cuando se tranquilice un poco la cosa. A lo mejor en enero”, continuó Lacalle Pou.

Heber hizo numerosos intentos por aclararle a Lacalle Pou que cuando habló de “un ejemplo a imitar” no estaba pensando en la renuncia, pero el presidente no lo escuchó. Fuentes cercanas al mandatario contaron que “en materia de seguridad, él prefiere no enterarse de nada”.