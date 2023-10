“Yo quiero a Peñarol más que casi nada en el mundo. Sólo hay dos cosas a las que quiero más: mi madre y mi país. Por eso no puedo permitir que Edgardo Novick vuelva a la política nacional. Con un gran dolor en el alma y mucho miedo por lo que pueda venir, anuncio por este medio mi voto para Edgardo Novick para la presidencia de Peñarol”. Este mensaje, publicado en el grupo de Facebook “Novick presidente - El mal menor”, ejemplifica el sentimiento de un número cada vez mayor de hinchas aurinegros. “A veces uno tiene que sacrificarse por su patria. A mí me duele mucho ver a Peñarol perder campeonatos y quedar sistemáticamente afuera de todas las copas internacionales, pero más me dolería ver a Novick de vuelta en las pantallas de la televisión tirando fruta sobre los impuestos y la inseguridad. Hoy por hoy la nación nos exige que nos sacrifiquemos colocando a Novick en el Palacio Peñarol para que no termine en el Parlamento o, peor aún, en la Torre Ejecutiva”, escribió otro integrante del grupo.

Teléfono sin respuesta: “Me comuniqué con Rudolph Giuliani para interiorizarme sobre su experiencia con los New York Yankees, pero parece que estaba ocupado con otros temas”. Edgardo Novick, candidato a todo.