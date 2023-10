Tras varios meses de conflicto por las remuneraciones en las plataformas de streaming y la protección ante los avances de la inteligencia artificial, finalmente los integrantes del sindicato de guionistas de Estados Unidos y los propietarios de los principales estudios cinematográficos y de televisión llegaron a un acuerdo. Ambas partes se manifestaron satisfechas por los resultados obtenidos, aunque entre el público las valoraciones no fueron tan buenas. “Esta huelga fue un fiasco. La de 2007-2008 ya había sido aburrida y yo pensaba que no se podía caer más bajo, pero esta me demostró que sí se podía”, aseguró una persona ante las cámaras de televisión de Estados Unidos. “Yo no pido algo como la de 1960, que duró 22 semanas, porque entiendo que eran otros tiempos para las luchas sindicales. Pero este bodrio de 2023 ya es demasiado. No sé para qué siguen haciendo secuelas si claramente están sin ideas. Que busquen una medida de protesta más original”, se quejó otra persona.

La queja: “Guionistas tupabolches de mierda, vayan a laburar. Siempre poniéndoles palos en la rueda a los estudios. Ojalá vuelvan los milicos”. Uruguayo al que nada de lo humano le es ajeno.