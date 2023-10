“Alejandro no está pasando nada bien. Más allá de que ya está condenado y de que su caso no se va a juzgar nuevamente, tiene miedo de que vayan por él nuevamente con alguna otra cosa. Y para alguien que está en esa situación es terrible perder por segunda vez un defensor”. Así describió un familiar del ex jefe de custodios de Luis Lacalle Pou su situación luego de que Marcos Prieto dejara de ser su abogado.

Es que la renuncia de Gabriela Fossati el mes pasado había sido vista como “un abandono” por parte de Astesiano. Según explicó el familiar, “más allá de que ella lo ayudó mucho, a él le hubiera gustado seguir teniéndola como defensora desde la Fiscalía. Y bueno, si a ese golpe, que fue hace unas pocas semanas nomás, le agregamos la salida de Prieto, es lógico que Alejandro se sienta un poco desamparado. Nadie que esté en la cárcel estaría feliz de perder en tan poco tiempo a sus dos principales aliados en el sistema judicial”.