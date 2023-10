El Partido Nacional aún está procesando el escándalo que se generó debido a la cantidad de designaciones directas de militantes nacionalista en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. La mayoría de los dirigentes del PN consultados afirman que no estaban al tanto de que Carlos Albisu estaba realizando esas designaciones directas. Un edil del sector de Albisu que consiguió un cargo en la CTM declaró: “Yo no tenía idea de que Albisu estaba colocando ediles de su sector. A lo mejor alguno puede pensar que yo, como edil de su sector que entró en la CTM en 2020, estaba al tanto de lo que pasaba, pero uno no puede estar en todo”. Otros ediles en esa misma situación también afirmaron no estar en conocimiento de los acomodos. “Yo creo que ninguno de nosotros sabía qué estaba pasando, porque ahí en la CTM nos juntábamos seguido para hablar de temas relacionados con nuestra actividad política y en ningún momento alguno dio a entender que en la CTM estaba lleno de ediles nacionalistas”, aseguró otro curul.

Progreso: “Si el gobierno sigue demostrando su estatura moral a este ritmo, vamos a batir todos los récords internacionales en esta materia”. Álvaro Delgado, pieza clave de los campeones morales.