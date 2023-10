La decisión del PIT-CNT de impulsar un plebiscito sobre la reforma de la seguridad social puso en un brete al Frente Amplio, ya que algunos de sus sectores decidieron apoyarlo y otros rechazarlo. Ahora en la fuerza política están buscando las mejores estrategias para que estas diferencias no afecten la campaña electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de 2024. “Tenemos que movernos con mucho cuidado, sin subestimar a la gente pero tampoco regalándonos. Una de las propuestas que se están manejando es que, durante la campaña, los dirigentes y candidatos no mencionen la palabra ‘plebiscito’, sino que hablen de ‘aquello’. Por ejemplo, decir cosas como ‘sabemos que tenemos diferencias internas con respecto a aquello, pero eso forma parte de la diversidad que siempre existió en el Frente’. O ‘tanto si sale aquello como si no sale, la unidad estará asegurada’. Si mantenemos esta estrategia, las diferencias por el plebiscito no van a pasarnos factura en las urnas”.

La frase: “Es importante dar la imagen de que el Frente tiene claro qué hacer con la seguridad social. Estamos viendo la mejor manera de comunicar esa mentira”. Publicista del FA que ya está estresado.