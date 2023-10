Una moción presentada el viernes en la Asamblea General de las Naciones Unidas que pedía una tregua humanitaria en Gaza fue aprobada por mayoría. Los votos en contra fueron muy pocos, pero hubo, en cambio, unas cuantas abstenciones, entre ellas la de Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou explicó que la posición uruguaya responde a que “la moción presentada hablaba de una situación muy grave porque en Gaza casi no hay agua potable, y la posición oficial del gobierno uruguayo es que estar sin agua potable tampoco es tan grave. Además, en el caso particular de Gaza, tienen una gigantesca costa sobre el Mediterráneo. Entonces, agua nunca les va a faltar. Si hubieran mezclado con sabiduría el agua que tenían con agua del Mediterráneo, hoy por hoy no tendrían este problema. Entonces, lo que Uruguay dijo es: saquen la bobada esa del agua potable y analizamos de vuelta la moción. No nos hicieron caso”.

Revisionismo: “No puede ser que en Uruguay tengamos una represa llamada Gabriel Terra. Le vamos a cambiar el nombre por Represa Benjamin Netanyahu”. Luis Lacalle Pou, autor del libro El herrerismo: un siglo del lado correcto de la historia.