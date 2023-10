Entre las muchas voces que se alzaron en contra de la decisión gubernamental de transformar a la materia Astronomía en optativa en lugar de obligatoria se encuentran las de John Mather y Reinhard Genzel, ambos ganadores del Premio Nobel de Física. Pero para las autoridades de la educación las cartas enviadas por ambos científicos no son suficientes. “Hasta que no aparezca una carta de Carl Sagan pidiéndonos que mantengamos la obligatoriedad de Astronomía, nosotros no vamos a cambiar nuestra postura”, afirmó el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El jerarca consideró que una misiva del célebre divulgador científico “sí sería un motivo válido para rever nuestra decisión”. “Si para alguien que sabía tanto de agujeros negros, viajes en el tiempo y esas cosas no le resulta una papa viajar al presente y escribirnos, a lo mejor esta materia no es tan útil como dicen”.

El intercambio

“En un momento en el que muchos estudiantes sólo esperan escapar de la escuela para conseguir su primer trabajo mal remunerado, ¿no sería valioso ofrecer un curso científico que realmente les guste? John Mather, Premio Nobel de Física

“No”. Pablo da Silveira, gerente de Recursos Humanos de Uruguay.