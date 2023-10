En un esfuerzo por conocer un poco mejor qué dicen (y a quién se lo dicen) los parlamentarios uruguayos, este medio puso plata y compró los correos electrónicos robados de los servidores del Poder Legislativo.

De: Graciela Bianchi

Para: Lilita Carrió

Hola, Lilita, dudé mucho en escribirte porque, como sabés, la izquierda puso gente de Hezbollah en el gobierno electrónico y controlan las comunicaciones. Pero quiero saber cómo estás y si Javier te ha ofrecido algún cargo. Vos lo merecés. Si la estás pasando mal, podés venir por casa en Montevideo y te quedás unos días. Cariños.

De: Lilita Carrió

Para: Graciela Bianchi

¿Que me canchereás? Provinciana del orto. ¿Qué pensás que somos los argentinos? Mirá si voy a ir a una ciudad en la que las playas son de agua marrón y que está gobernada por el comunismo. Además, la última vez que fui a tu casa me llevaste a la Plaza de la Bandera a comer torta de fiambre.¡¿Perdóooon?!

De: Graciela Bianchi

Para: Lilita Carrió

Cómo me gustaría tener tu capacidad para verter conceptos con ese énfasis maravilloso, usando las palabras adecuadas y sin pedir disculpas. Desgraciadamente, acá en Uruguay, como bien tú decís, somos muy provincianos, y si una quiere patear el tablero ya la empiezan a ver mal. Yo me siento muy constreñida por el puritanismo local. De hecho, lo que en realidad quería proponerte era intercambiar nuestras bancas. Que vos te vengas al Senado uruguayo y yo a la Cámara de Diputados de Argentina. ¿Cómo la ves?

De: Lilita Carrió

Para: Graciela Bianchi

Gra, ¡hubieras empezado por ahí! Me encanta la idea de ejercer un cargo en Uruguay. ¿La Cámara de Senadores está en Punta del Este?

De: Graciela Bianchi

Para: Lilita Carrió

No, pero puedo hablar con Luis. Seguro que le fascina la idea de trasladarla ahí. Una pregunta. ¿Yo dónde viviría en Buenos Aires? ¿Me podría quedar en tu casa?

De: Lilita Carrió

Para: Graciela Bianchi

Me encantaría, pero está en reformas. Le faltaba mucho fengshui. La posibilidad que se me ocurre es que te hagas pasar por islamista y pidas asilo en la embajada de Irán, así tenés un lugar para vivir y de paso me pasás data. ¿Estarías dispuesta?

De: Graciela Bianchi

Para: Lilita Carrió

¡Qué lindo que se está poniendo esto! Sí, claro que estaría dispuesta. Lo que sí no me animo a hacer es poner bombas. Capaz que eso se lo podemos dejar a otra persona.

De: Lilita Carrió

Para: Graciela Bianchi

Uy, qué lástima, nosotros buscábamos a alguien que esté dispuesto a llevar a cabo operaciones de combate contra Teherán. Una lástima.

De: Graciela Bianchi

Para: Lilita Carrió

Pará, pará. ¿Quiénes son “nosotros”? ¿El Mossad? ¿La CIA?

De: Lilita Carrió

Para: Graciela Bianchi

No te puedo decir quiénes somos, pero sí puedo darte una pista de quién es nuestro líder. Es militar, usa bigote tupido y Estados Unidos cree que murió ahorcado en Bagdad en 2006. Pero bueno, si no te interesa el asunto, mejor la dejamos por acá.

Ah, borrá estos mails, por favor, no vaya a ser cosa que caigan en manos equivocadas.