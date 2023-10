Rolinga_Urugua_2008 | ¿George Harrison no palmó? ¿O era, Harrison Ford el fiambre? Jajaja. Igual, golazo el disco nuevo de los Stones, el rock posta no muere nunca. Un minuuto de silencioooo pa los Beatle questán muerto ea ea ea ea ea ea ea oo

John_Paul_George_Ringo_y_tu_vieja | @RolingaUrugua2008 hacé bien las cuentas, que me parece que en muertos vamos 2 a 2. Pero en Estadios Centenarios vamos arriba 2 a 1, y eso que Paul vino solito.

Líber | ¡Gracias, Tabaré! Por más que el kukito se quiera sumar, todo el mundo sabe que esto fue obra del mejor presidente de la historia que tuvo nuestro país. Es una lástima que ya no esté entre nosotros para participar como tesorero en la organización del partido.

Yo_Sí_Los_Vote | Jajaja, me encanta tu sarcasmo, @Liber.

Líber | @Yo_Sí_Los_Vote No es sarcasmo.

Santiago del Estéreo | No entiendo. Si ya estamos clasificados, ¿sigue Bielsa o no sigue Bielsa?

Juan A. Costa | Hay algo que no se está diciendo y es que Uruguay y Paraguay tendrían un cupo que compartirían. Por una cuestión histórica y de estilo futbolístico, me parece bien. Está todo el tema de Artigas y a esa altura nosotros ya vamos a haber borrado a Bielsa y estaremos jugando el fútbol de mierda que siempre jugamos y que juegan los paraguayos, y no da para que haya dos cupos para ese estilo. Se está pensando en una mascota común. Se descartaron “Tererecito” y “Matecito”, por ahí vamos con “Contenedorcito”. Un simpático poliedro rectangular saludando desde un puerto.

Luisista_De_LP | Qué presidente tenemos, por el amor de Dios, la Virgen y Lacalle Herrera. Nos hizo zafar de las garras del bolchefrentachismo y ahora nos hace clasificar directo al Mundial. Y encima la pensó toda para arrancar el segundo gobierno en el Centenario, con Lucas Sugo cantando el himno. La tenés adentro, Zurdo Bessio!!

Vamos_Teros_2030 | ¿Y para cuándo el Mundial de Rugby en el Charrúa? Es raro que a Ale Domínguez y Luis todavía no se les haya prendido la lamparita, faltan algunos mates más en Dubái. Espero que este pequeño traspié con los All Blacks no detenga la fiebre popular por los gorditos!!

AntiBurgués | Jajajaja. Todos adentro del Mundial, menos CHILE!!!! Juuaaaas!!! Y encima capaz que quedan afuera también en las Eliminatorias!!! Boooooric!!! Andá a quejarte de los derechos humanos en Venezuela a la FIFA!!! Jaaaa! Cómo la gocé. Y eso que no me gusta el fútbol.

Granadero | Si ganan los zurdos en 2024, para 2030 el país va a estar en manos de los narcos. ¡Qué vergüenza que vamos a pasar! Yo por suerte me conseguí un laburito en la seguridad de un empresario uruguayo que está en Bolivia haciendo negocios de importación y exportación. A este narcoestado de gente que vota sin memoria no vuelvo más.