La casi segura designación de la abogada Virginia Cáceres como sucesora de Robert Silva al frente del Codicen no es bien vista por el Frente Amplio, ya que se trata de una persona que nunca ejerció la docencia. Pero la propia Cáceres salió ayer a defenderse de los cuestionamientos de la oposición. “La ley dice claramente que quien ocupe la presidencia del Codicen debe tener trayectoria en el ámbito educativo y méritos acreditados en temas de educación. Y yo tengo 15 años de experiencia en el sistema educativo. Arranqué a los tres años en el preescolar. Después estuve seis años en la escuela, entre los seis y los 11 años, y entre los 12 y los 17 estuve en el liceo. Y en todos esos años dentro del sistema educativo saqué notas muy meritorias. La verdad, me parece de muy mala fe criticarme por no tener experiencia en educación”.

Con convicción: “Voy a votar a Robert Silva porque me parece lo menos malo del Partido Colorado si no está Bordaberry, y el Partido Colorado me parece lo menos malo de la coalición, que es menos mala que el Frente Amplio”. Votante colorado.