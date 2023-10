Ayer el presidente Luis Lacalle Pou hizo declaraciones a los medios en las que abordó ciertos temas que están en el tapete desde hace algunos días, junto a otros menos coyunturales. Concretamente se refirió a las consecuencias que podría tener un triunfo de la izquierda en las próximas elecciones. “Si gana el Frente Amplio, un partido de ideología estatista, los uruguayos vamos a terminar viviendo en un Estado policial en el que los ciudadanos son espiados por agentes estatales que no sólo actuarán por fuera de los carriles legales, sino también en connivencia con dirigentes políticos. Yo no quiero esto para los uruguayos. Yo no quiero que los integrantes del gobierno o las personas cercanas al poder puedan utilizar el aparato estatal para sus objetivos espurios. Yo no quiero que esa pesadilla orwelliana se transforme en realidad. Por eso debemos decirle no al estatismo frenteamplista”.

La palabra del ministro: “Vengo de un partido de hombres libres. Jamás esperen de mí que ande controlando lo que hacen o dejen de hacer los policías”. Luis Alberto Heber, amante de la libertad y enemigo de los controles.