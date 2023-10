El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, exhortó ayer a la comunidad internacional a “no permitir que la lógica de los titulares haga perder de vista algunas tragedias que no tienen tanta cobertura mediática”. Concretamente, Guterres se refirió a esa pequeña república de Asia Menor cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero que fue prácticamente borrada del mapa en algún momento entre la guerra de Ucrania y el estallido de la guerra en Gaza. Las autoridades de esta república, o exrepública, no sé bien, se reunieron conmigo y me pidieron, por favor, que no olvidemos a su pueblo. La autoridad máxima de Naciones Unidas reconoció que la reunión fue “un poco corta, porque solamente le pude dedicar un huequito que me quedó de una reunión con el gobierno de Ucrania y otra con representantes del gobierno de Israel. Pero fue suficiente para que me pudieran expresar el deseo del pueblo del lugar ese de no ser olvidado”.

La frase: “En estos tiempos, cualquier país puede tener sus 15 minutos de fama. Bueno, casi cualquier país”. Analista internacional pop.