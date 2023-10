La modificación de la ley de derechos de autor que establece el pago obligatorio a intérpretes en plataformas digitales fue duramente cuestionada por el gigante sueco de la música vía streaming. Tal como lo había hecho días atrás, y ante la aprobación inminente de los artículos en cuestión, la empresa advirtió que podría irse de Uruguay. “Si los legisladores aprueban estos artículos, Spotify no tendrá más remedio que abandonar al país, dejando a los uruguayos sin este servicio y condenados a bajarse música pirata completamente gratis como hacían hasta hace unos años. ¿Los legisladores realmente están dispuestos a abandonar a sus ciudadanos a tan aciago destino?”, expresa un comunicado de la empresa.

Según los representantes de Spotify, de concretarse su retiro, “Uruguay se transformaría en el primer país del mundo en donde las personas vuelven a las tristes épocas en que pirateaban la música que se les cantaba y la compartían con quienes querían sin pagar un solo peso. Sabemos que esta no es la clase de vida que quieren llevar los uruguayos”.

La confesión anónima: “La verdad es que me pondría feliz si nos vamos de Uruguay. No puedo creer lo garronera que es la gente ahí. Todo el mundo prefiere escuchar con avisos antes que pagar unos pocos pesos”. Ejecutivo sueco que no entiende la viveza criolla.