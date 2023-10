La noticia de que el estadio Centenario será la sede del primer partido del Mundial 2030 generó mucha expectativa en el pueblo futbolero, pero en el caso de este hombre, la decepción no tardó en llegar. “Es increíble. No sé cómo hace. Ni bien salió el comunicado de FIFA anunciando que el partido inaugural se jugaba el 8 o el 9 de junio de 2030 fui a decirle a mi mujer que no nos pusiera ningún compromiso ese fin de semana, pero resulta que ella ya había arreglado para cenar con amigos. En ese momento pensé que de última todavía tenía 50% de probabilidades de ver el partido, porque no está confirmado el día, pero parece que el 9 de junio nos juntamos con sus padres y sus hermanas. Si fueran solamente sus padres capaz que zafaba, porque tienen los dos más de 75 años, pero las hermanas son jóvenes. Me quiero matar. Por primera y seguramente única vez en mi vida se juega un partido de un Mundial acá y mi esposa ya nos llenó de compromisos”.

La frase: “¿Y no podés arreglar para que cambien la fecha del partido?”. Esposa muy sociable.