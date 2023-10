Las encuestas en Argentina pintan un escenario parejo para el balotaje, con algunas que dan como ganador a Sergio Massa y otras que le dan la mayoría a Javier Milei. En un intento por mostrarse como preparado para gobernar, Milei anunció algunos miembros del gabinete que conformaría de ganar las elecciones. La principal novedad es que la jefatura del Gabinete estaría ocupada por una de las voces que tiene en su cabeza. El ultraliberal declaró en una entrevista televisiva: “Tengo muchas voces adentro de mi cabeza. La mayoría de las veces no se ponen de acuerdo entre sí, lo cual me encanta, porque creo en el intercambio constructivo de ideas. Pero para liderar mi gabinete, y en una muestra de que no soy el loquito fanático que pintan los medios, elegí a una de las voces más moderadas y racionales. Concretamente, es la que me dice que a lo mejor no hay que legalizar la venta de órganos y que, en todo caso, se podrían reducir las penas para los traficantes”.

El otro anuncio: el cargo de ministro del Interior estaría ocupado por el espíritu de Conan, un perro suyo que falleció, pero con quien se sigue comunicando.