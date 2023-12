Con la confirmación de prácticamente todos los precandidatos a la presidencia comenzó la campaña electoral, y el tema de los impuestos se colocó en el centro de los debates. Los principales aspirantes a la presidencia por el oficialismo aseguran que, a diferencia de los opositores, ellos pueden comprometerse a no subir los impuestos. “Esto lo decimos fuerte y claro: no vamos a aumentar los impuestos, a menos que los próximos cinco años sean como los últimos 5.000, durante los cuales el devenir de la historia estuvo lleno de acontecimientos difíciles de anticipar que fueron obligando a las civilizaciones, reinos y países a adaptarse a las nuevas coyunturas”, aseguró el precandidato colorado Robert Silva. Álvaro Delgado, por su parte, consideró que “si hay algo que caracteriza al mundo de hoy es su previsibilidad. Sabemos que no hay grandes sorpresas esperándonos en el horizonte. En eso basamos nuestra promesa de que no vamos a subir los impuestos”.

La declaración: “Buuuuu, aburridoooooo”. Uruguayo promedio cuando escucha debates serios sobre los impuestos.