Desde que se conoció el proyecto de la senda para bicicletas por 18 de Julio arreciaron las críticas desde la oposición, y no sólo de ediles blancos y colorados sino también de senadores y diputados de estos partidos. “La intendenta populista Carolina Cosse gastó un dineral en la seguridad de la ciclovía, porque en su faraónico delirio de grandeza no puede permitir que haya accidentes que generen críticas hacia el proyecto”, escribió en X un edil nacionalista. “La intendenta se empecinó en un proyecto que no sólo es costoso, sino que además tiene el potencial de ser altamente riesgoso. ¿Y qué hace ante esto la intendenta? Coloca carteles y sistemas para dividir la ciclovía de la calle, de modo que no haya accidentes graves, porque los populistas odian la mala prensa. ¿Hasta cuándo los montevideanos vamos a seguir soportando tanta soberbia y tanto autoritarismo?”, escribió un curul del Partido Colorado.

La denuncia: Varias figuras del liberalismo internacional como Mario Vargas Llosa, Agustín Laje y Santiago Abascal consideraron que la prohibición de doblar a la derecha por Carlos Quijano para entrar en 18 de Julio es un ataque a las libertades individuales “gravísimo y de corte estalinista”.