El gobierno israelí afirma que las muertes de palestinos en sus operaciones militares contra Gaza y Cisjordania son un daño colateral inevitable y que sus tropas hacen el mayor esfuerzo posible para preservar la integridad de las personas inocentes. Pero ayer un militar israelí de alto rango, encargado de reducir al mínimo el número de víctimas civiles en el operativo contra Hamas, reconoció que la situación en ese sentido ha tenido “altibajos”.

“Honestamente, no tuve un buen 2023. Por más que puse a toda la inteligencia militar israelí a trabajar para que los bombardeos sean lo menos dañinos posible con los civiles, ya se murieron más de 20.000 personas. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno las espera. Yo creo que en cualquier trabajo uno a veces le pega y a veces la pifia. Y en estos dos últimos meses la vengo pifiando bastante. Pero yo soy optimista y espero que en 2024 las cosas me salgan un poquito mejor”.