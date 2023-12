Sanguinetti sobre el Partido Colorado: “Hemos tenido mucha mala suerte con el proceso de renovación”

A pocos meses de dejar la secretaría general del PC, Julio María Sanguinetti dice que él “no tendría que estar en esta línea de combate” pero que trató de “llenar el vacío a la espera de la renovación”.

Batllista: Yo fui de los que, en 2019, le fue a pedir a Sanguinetti que volviera, pero pensando que nos iba a decir que no. No hay caso, no se puede confiar en este vejete.

BatllistasGen83: Capaz que cuando dice “mala suerte” quiere decir que se le escapó de la morgue algún menor de 60 años a este asesino serial de liderazgos. Sanguinetti se ha dedicado a destruir a cualquier figura joven que le pudiera hacer sombra desde 1982 hasta acá. Es el mayor exportador de cuadros al Frente Amplio de nuestra historia. Es más, Jorge Batlle, un tipo que estamos de acuerdo que fue joven de espíritu hasta su muerte, incluso pendejo pajero de espíritu, estuvo pensando en irse al Frente cuando le robó la lista, allá por 1988 o 1989, no me acuerdo bien porque la pastilla para la circulación de la sangre me afecta un poco la memoria.

Sandrita: Es cierto, Sanguinetti tuvo mala suerte a lo largo de su carrera política. Lo peor fue en 1984, cuando Seregni y Wilson Ferreira estaban proscritos y no pudo competir con ellos por la presidencia. Y ni que hablar con la búsqueda de desaparecidos. Estuvo diez años de presidente y no encontró ni uno.

Bruja: Yo no voto a los colorados ni los voy a votar jamás, porque soy feminista, anti especista, ecologista, ciclista y estudio en Bellas Artes, pero me parece terrible que el Partido Colorado no tenga una sola mujer entre sus precandidatos. O sea, ninguno de ellos va a llegar a la presidencia, y la mayoría ni siquiera va a conseguir una banca en la cámara de diputados. Es más, probablemente abandonen la política después de las internas. ¿Tanto costaba meter una mujer entre esa sarta de inútiles y fracasados?

Liberal: Señores, ¿nos quejamos de la falta de nuevos liderazgos pero dejamos que el Partido Nacional se llevara a Sergio Puglia? Un poco de autocrítica, por favor

CAMILO_IPA: Lo van a criticar, pero puede pasar. Sin ir más lejos, a mí me pasó en el CEIPA, porque los recién ingresados estaban muy verdes y se comían cualquier cuento. Les expliqué un par de cosas para que se pusieran pillos y se dio una renovación bien interesante, que arrancó con la pandemia. Ahora creo que están denunciando el tema del 5G. El futuro se milita.

Gabriel Gurméndez Presidente: @CAMILO_IPA muchacho, celebro tu entusiasmo y me gustaría que te acercaras a conocer nuestra propuesta, pero una cosa, contra el 5G nooo, cómo vas a estar contra el progreso, si les pusimos a todos los comunicadores que escuchan ustedes para explicárselos: Petinatti, el Gaucho Influencer, Teresita Minetti, Cordon Bleu, Lopecito… no sean reaccionarios, chiquilines.

Acosta y Lara Presidente: Renovación no es sólo cambio de nombres. Hay que renovar las ideas. Les dejo el link a mi spot de campaña. No le hagan caso a los comentarios. También se burlaban de Milei.