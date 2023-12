La participación de los hijos del presidente en el viaje que realizó a la Base Artigas del continente helado generó algunos cuestionamientos, debido a que muchos se preguntaron cuál era la utilidad. El propio Lacalle Pou respondió a estas críticas asegurando que la visita de sus hijos a la Antártida “no fue un divertimento ni una excursión. De hecho, ellos cumplieron la misma función que el presidente de la República: no hicieron absolutamente nada. O sea que la visita de ellos fue tan inútil como la mía”. El mandatario consideró que “si un gobernante va a trabajar a un lugar y se lleva a sus hijos para que paseen, está muy mal. Pero si el gobernante va simplemente a sacarse fotos para marcar presencia en los medios y las redes, entonces ahí no hay nada irregular. En todo caso, capaz que se me puede acusar de trabajo infantil”.

La conclusión: “Soy más del surf, pero a lo mejor podría esquiar un poco acá”. Informe del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tras su viaje a la Antártida.