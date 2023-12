Las críticas desde Cabildo Abierto al resto de los socios de la coalición se están volviendo cada vez más frecuentes, pero el líder del partido, Guido Manini Ríos, negó terminantemente que se esté tratando de “sabotear” al gobierno. “Simplemente decimos las cosas como son. En algunas cosas mejoramos, en otras no. En seguridad pública, por ejemplo, es obvio que no estamos bien. En estos cuatro años claramente no se acabó el recreo, pero el clientelismo, por suerte, ahora casi no existe”.

Manini Ríos aseguró que durante los gobiernos del Frente Amplio “se colocaban militantes en el Estado todo el tiempo, se les otorgaban prebendas, se naturalizaba el amiguismo como la forma normal de comportarse cuando se ostentaba un cargo jerárquico. Ahora, por suerte, esto casi no existe. Pero ojo, esto no sólo es mérito de Cabildo Abierto. Es mérito de todos los partidos de la coalición de gobierno. Y estoy seguro de que ellos afirmarían lo mismo de nosotros, porque en la coalición somos muy solidarios”.