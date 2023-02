La fantasmagórica aparición tuvo lugar el pasado viernes, mientras los trabajadores del food truck vegano carnavalero Veganaval descargaban las primeras cajas de desabrido tofu para dejar prontas las insulsas hamburguesas que servirían horas después, durante la noche.

“Le dije a Mía, mi novia y socia, que fuera lavando las hojas de remolacha, al tiempo que yo descargaba el vehículo impulsado por kombucha que usamos, estaba bajando cajas de tofu y soja texturizada, cuando, de repente, escucho una voz poderosísima de sobreprimo, dedicando insultos a Jaime Roos; se me pusieron los pelos de punta, me di vuelta y vi una camiseta del Villa Española, aterrorizado, levanté la mirada y era el Canario Luna, casi me viene algo”, confesó Lautaro Lauti Pachuco, copropietario de Veganaval y persona capaz de distinguir entre más de cien tipos de granola orgánica, a El Cascote News.

Consultado sobre qué le dijo el espíritu aparecido, Pachuco admitió no haber entendido mucho: “Se escuchaba horrible, estaban Los Saltimbanquis atrás, haciendo prueba de sonido; pero creo que me preguntó si había choripán o algo así, le dije que sí, que teníamos de apio y puerro, muy buenos, ahí fue que su cara espectral se transformó en un rictus espantoso, hasta desvanecerse, espeluznante”.

Por el momento, no se han reportado más apariciones del legendario artista popular uruguayo, aunque todos los food trucks veganos, de celíacos, intolerantes a la lactosa y de sushi permanecen en estado de alerta.