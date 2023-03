Si bien el exministro de Ambiente Adrián Peña rechazó volver a su cargo luego de que se supiera que, contrariamente a lo que había trascendido en un principio, sí había terminado sus estudios de administración de empresas, aún hay posibilidades de que vuelva a integrar el gabinete de Luis Lacalle Pou. Es que, en su búsqueda de antecedentes académicos, Peña descubrió que tiene un título de neurocirujano por la Universidad de la República, por lo que el presidente le ofreció el Ministerio de Salud Pública. El mandatario explicó que “en Salud Pública nos va a quedar un hueco grande cuando se vaya Daniel [Salinas], y nos vendría bien un licenciado en Administración de Empresas para cuidar los dineros de Juan Pueblo”. Peña aún no respondió el ofrecimiento, ya que, según explicó a sus allegados, quiere tomarse un tiempo “para realizar una investigación exhaustiva sobre mi escolaridad, porque en estos días me entraron dudas de si no me faltó alguna materia para terminar primero de liceo”.

El recuerdo: “Me acuerdo perfectamente de Adrián, porque hice el curso con él. Me daba gracia que quisiera dedicarse a la política. Bah, todavía me da gracia”. Excompañero de clase de Peña.