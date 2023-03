El punto más destacado del discurso del presidente ante la Asamblea General fue la confirmación de que habrá una rebaja en el IRPF y el IASS. En los últimos días se había manejado la posibilidad de que se anunciaran rebajas de otros impuestos, pero esto finalmente no ocurrió. Consultado sobre este tema luego de la sesión, Lacalle Pou reconoció que tenía planeado anunciar también una rebaja del IVA, pero se le olvidó debido al intenso calor que había ayer de tarde en Montevideo. “Ustedes vieron cómo es esto. No es changa trabajar con este calor. Uno empieza a sentirse pesado, mareado, confundido. Qué quieren que les diga. Yo soy humano. Y a los humanos se nos olvidan las cosas”. El mandatario adelantó que el anuncio de una rebaja del IVA será incluido en su discurso de 2024, aunque advirtió que “con esto del calentamiento global a lo mejor estamos también en una ola de calor y se me olvida de nuevo. A lo mejor me hago una listita, pero no sé todavía. Queda medio feo”.

La frase: “Estaba nervioso porque por primera vez no tenía al Fibra cuidándome las espaldas, sino a unos mantecas sin antecedentes penales, pero por suerte salió todo bien”. Luis Lacalle Pou, presidente desprotegido.