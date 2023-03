“Hicieron un trabajo completamente desastroso. Una cosa es tener un error, dos errores o incluso tres. Pero, si a un grupo de militantes se les encomienda la tarea de infiltrar a la Justicia para que esta empiece a favorecer los intereses de la izquierda y el resultado final es que personas como Gabriela Fossati y Raúl Iglesias terminan ocupando posiciones importantes, ahí no podemos ser condescendientes”, explicó un integrante de la Mesa Política del Frente Amplio (FA), en relación a la sanción que muy probablemente les caerá a estos militantes. “En estos años nos jugamos muchas cosas y no podemos darnos el lujo de cometer errores, porque nuestro rival no comete errores. Si, por ejemplo, [el presidente Luis] Lacalle Pou contrata a un cirujano capilar para detener la caída del cabello y luego de la operación tiene menos pelo que el que tenía antes, obviamente lo va a echar. Bueno, nosotros tenemos que ser igual de inflexibles con las estrategias que terminan saliendo ridículamente mal”, concluyó el dirigente frentista.

Novedades en el ciberespacio: la fiscal Gabriela Fossati realizará una encuesta en Instagram para que los usuarios elijan los delitos por los que debería acusar a Fernando Pereira y Gustavo Leal.