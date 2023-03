La decisión de la fiscal Gabriela Fossati de retornar de su licencia médica una semana antes de lo previsto, cosa que le permitirá estar en la audiencia en la que se definirá si Gustavo Leal sigue o no en calidad de indagado, generó sorpresa en el ambiente judicial y también en el político. Ante especulaciones acerca de si Fossati realmente estaba enferma, la fiscal aclaró que efectivamente tuvo un quebranto de salud, pero se reintegró para participar en la audiencia porque “ver a Gustavo Leal sobreseído iba a hacer que me enfermase más aún. Es como cuando te cortan una pierna. No lo hacen porque esté bueno. Lo hacen porque es el mal menor. En este caso, venir a trabajar enferma fue el mal menor”. La fiscal no descarta la posibilidad de volver a pedir licencia médica luego de la audiencia. “A lo mejor algunos van a creer que estoy jugando con mis licencias, pero no. Lo que pasa es que necesito descansar y estar bien para seguir con la indagatoria a Leal y que el caso se extienda hasta las próximas elecciones. Y obviamente mantener esto vivo me lleva muchísimo esfuerzo. Prácticamente me paso 24 horas al día pensando de qué lo puedo acusar”.

El reclamo desesperado: “A esta altura prefiero que metan a otro fiscal y que pase lo que tenga que pasar, porque esto de no saber si va a empezar un juicio de verdad o no me está matando”. Emprendedor que aparece en los chats de Astesiano.