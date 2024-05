Finalmente, y para desgracia de los tuiteros que quisieron establecer el neologismo “Trabandú”, la denuncia contra Yamandú Orsi por agresión y conducta altamente desprolija demostró ser falsa. Las primeras reacciones luego de que se desplomara la mentira fueron mayoritariamente muestras de solidaridad hacia el precandidato frentista. Pero, una vez pasado el momento Paso de los Toros, comenzaron las especulaciones sobre quién estuvo detrás de la maniobra. Aquí presentamos algunos de los acontecimientos clave de esta trama, que, como se verá, comenzó a gestarse bastante antes de lo que muchos piensan.

Julio de 1937. Nace Julio Toyos

En una catrera rantifusa de un piringundín hospitalario, nace el poeta y polemista Julio Toyos. Su pelo largo con canas y su tradicional arqueo de cejas fueron visibles desde los primeros minutos de existencia. En el primer año de vida se estima que el bebé Julio habría proferido “¡Vieja!” como primera palabra. Desde una perspectiva determinista, su posterior paso por la educación, el trabajo y el estaño moldearon su carácter y sus costumbres de tal modo que no podría no haber estado en Ejido y 18 de Julio, frente al ex local del bar La Martingala, en el verano de 2023, cuando Romina Celeste tuvo sus primeros 15 minutos de fama.

2009. Romina Celeste se asume como blanca

Se supone que, en nuestro interior, todos tenemos un rebelde, un transgresor, un monstruo convencido de que el mundo está dispuesto exclusivamente para el beneficio propio, una fiera fiel a los reflejos más primitivos y egoístas, un amasijo de impulsos contradictorios que tanto nos puede llevar a acometer empresas heroicas como a quedar en ridículo en plena plaza pública. Todos tenemos eso en alguna parte de nuestro ser, pero pocos nos animamos a exteriorizarlo y volverlo parte de nuestra identidad. Puede parecer un acto irracional, pero en realidad es una demostración de valentía.

7 de setiembre de 2016. Un chino inventa Tik Tok

Unos años antes de desarrollar el coronavirus en un laboratorio y liberarlo al mundo, los chinos habían pergeñado otro engendro de consecuencias catastróficas: Tik Tok. La idea inicial era muy buena. Una app desde la cual cualquier persona pudiera crear y transmitir a todo el mundo videos breves llenos de chotadas. Al igual que les ocurrió a los televidentes con Netflix, la llegada de Tik Tok convenció a Romina Celeste de que ya no necesitaba ese vejestorio llamado “televisión” para tirar cualquier bolazo. Es así que abandonó definitivamente su sueño de ser panelista en Esta boca es mía y se concentró en escandalizar mediante la app de videos.

25 de enero de 2023. Lula da Silva participa en un acto de campaña de Carolina Cosse

El presidente de Brasil fue invitado por la intendenta de Montevideo para lanzar su precandidatura presidencial desde el balcón del Palacio Municipal. El objetivo declarado del acto era otro, en realidad, pero a esta altura nadie lo recuerda. El caso es que Romina Celeste se apersonó en el acto, comenzó a insultar a los gritos a Lula, a Cosse, al Frente Amplio, al comunismo y a la izquierda en general. Pero la Mercedes Vigil de la literatura oral no se quedó ahí y escupió en la cara a una funcionaria municipal. Tamaña ofensa al clima de convivencia republicano del país era demasiado, así que al otro día todo el mundo salió a pegarle, incluyendo alguien que terminó pagando un alto precio por su garrón oportunista.

26 de enero de 2023. Gustavo Penadés pierde su amuleto de la suerte

Una pata de conejo le había permitido al senador nacionalista mantener sus conductas aberrantes ocultas durante varias décadas. Una pata de conejo y la complicidad de sus correligionarios, hay que aclarar, porque seguramente ellos sabían o por lo menos sospechaban algo de su oscuro proceder. Pero ese día, de madrugada, Penadés perdió su amuleto en la habitación de un motel. Un par de horas más tarde fue consultado por Romina Celeste sobre el episodio del día anterior. Sin saber que en ese momento ya había perdido su asombrosa buena suerte (que, en realidad, tampoco era tan asombrosa, por el tema del silencio de sus correligionarios y todo eso), Penadés decidió salir jugando de taquito en lugar de reventarla a la tribuna. Él terminó en la cárcel de Florida y Romina Celeste se transformó en el azote de los malvados.

19 de noviembre de 2023. Romina Celeste cruzó a Argentina a comprar exespías baratos

Este es uno de los puntos de la trama sobre el que existen más dudas. Según el exfiscal Jorge Díaz, el dúo dinámico integrado por Romina Celeste y Paula Díaz fue a la vecina orilla para recibir el entrenamiento necesario para pergeñar su maniobra de enchastre. Lo que no se sabe es quién ideó la maniobra, quién la financió y, sobre todo, quién fue el anormal que las preparó tan mal. Lo único que se puede decir en defensa de estos exespías es que seguramente les cobraron un precio en dólares irrisorio.

Jueves 7 de marzo de 2024. Romina Celeste tira la bomba

Este fue el inicio oficial del escándalo. Mediante un video de Tik Tok, la militante nacionalista dijo haber escuchado el relato de una trabajadora sexual que había sido agredida por Yamandú Orsi. En el gobierno recibieron la noticia con sensaciones encontradas. Por un lado, por primera vez el escándalo del momento involucraba a un frenteamplista y tenía como denunciante a una nacionalista. Pero, por otro lado, esta nacionalista era una mujer trans libertarian, estrella de la redes sociales y heredera de la pasión por pintar muros de Daniel García Pintos. No daba para festejar.

5 de mayo de 2024. Paula Díaz se baja del barco

En una entrevista en el programa Santo y seña, la denunciante le confesó a Nacho Álvarez que todo había sido una maniobra para perjudicar a Orsi. A esa misma hora, en TV Ciudad, Romina Celeste intentó enchastrar a Álvarez con datos de escaso interés periodístico y escasísimo buen gusto. Ya era hora de que alguien saliera a competir con Nacho en su cancha.

7 de mayo de 2024. El gobierno lanza su habitual “laflufeada”

“Para mí es tan grave la acusación falsa sobre el presidenciable Orsi como devolver diciendo que hay una operación política partidaria”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou dos días después de que Paula Díaz confesara el engaño. Algunos maliciosos sugirieron que, al lanzar una de sus características maniobras de reducción de daños, el mandatario prácticamente estaba admitiendo su participación en la trama. Pero lo que estos malpensados olvidan es que, tras cuatro años de escándalos, salir a contrarrestar los potenciales daños a la imagen del gobierno es para el presi y los suyos un acto reflejo más que una decisión consciente.